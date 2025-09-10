Из Красногорска в зону СВО отправили новую партию гуманитарного груза

В Красногорске педагоги и ученики школы «Мозаика», а также их родители собрали десятки коробок с гуманитарным грузом для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В составе гумпомощи оказались медикаменты, продукты питания, одежда, а также детские письма солдатам.

«Каждое письмо придает нам немного уверенности, бодрости духа, смелости. Поэтому большое вам спасибо», — сказал заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Московской области, городского округа Красногорск, участник СВО, ветеран боевых действий Рамиль Мустафин.

Директор МБОУ СОШ «Мозаика» Светлана Рубинская отметила, что деньги на помощь удалось собрать в ходе благотворительной ярмарки. На ней дети и родители продавали и покупали изделия, сделанные своими руками, — это позволило собрать более 200 тыс. рублей. Ассоциация ветеранов СВО при поддержке депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова отправит гуманитарный груз на передовую.

В сообщении напомнили, что местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области находится по адресу: г. Красногорск, ул. Кирова, 1. Контактный телефон — 8 (925) 345-10-58.

