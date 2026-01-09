Из Люберец в зону СВО отравили внедорожник и продукты питания

В Люберцах собрали и отправили в зону специальной военной операции новую партию гуманитарной помощи, организатором акции выступил член Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Рустам Казанчев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В состав груза вошли внедорожник УАЗ с полным приводом, специально подготовленный для сложных условий, продукты питания длительного хранения и маскировочные сети.

«Наша задача — не просто оказать помощь, а сделать ее максимально адресной и практичной. Автомобиль — это мобильность и решение многих логистических вопросов, а качественные продукты — уверенность бойцов в надежном тыле», — отметил Рустам Казанчев.

В сообщении добавили, что принять участие в сборе гумпомощи могут все желающие, передать вещи можно по адресу: ул. Юбилейная, 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.