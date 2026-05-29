Издание Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса вошло в число победителей конкурса «Музей и краеведение»

В Омске завершился I Всероссийский конкурс музейных краеведческих изданий «Музей и краеведение». Мероприятие нацелено на развитие научных краеведческих исследований в сфере локальной истории и популяризацию их результатов среди широкой аудитории, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Конкурс собрал внушительное число участников: 67 музеев России представили в общей сложности 135 изданий. В числе конкурсных работ — разнообразные публикации: от научных монографий и сборников документов до каталогов музейных коллекций и популярных краеведческих книг, рассчитанных на массового читателя.

Московскую область на состязании представлял Павлово‐Посадский музейно‐выставочный комплекс. Учреждение заявило сразу 2 издания: «Павлово‐Посадская краеведческая энциклопедия» в номинации «По страницам родного края» и «Дорога в космос: конкурс творческих работ» в номинации «Уроки краелюбия».

По итогам общественного голосования издание «Дорога в космос: конкурс творческих работ» получило почетное звание «Народный выбор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвине.