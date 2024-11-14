Извещение о проведении торгов по реализации нежилых помещений в Московской области, находящихся в залоге у ПАО Сбербанк

Основание проведения торгов: Договоры поручения №31/10-1Т, №31/10-2Т, №31/10-3Т от 31.10.2024, ФЗ от 16.07.1998 N102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, обращение взыскания во внесудебном порядке Залогодержателем ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, получатель/банк получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 045004641, к/счет 3010181050000000064, р/счет 47422810344009999888) на предмет ипотеки, принадлежащих (общая долевая собственность) Залогодателям (должникам) ООО «ИНТЕРИНВЕСТ» (ИНН 7203382407) и ООО «Техинвест» (ИНН 5022035824).



Время, место проведения и форма торгов: электронные торги в форме аукциона открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене будут проведены 16.12.2024 в 12:00ч. (срок приема заявок с 12:00 ч. 15.11.2024 до 12:00 ч. 12.12.2024) на электронной площадке ООО «Центр реализации» - www.business.centerr.ru (далее – ЭТП), раздел «Продажи». Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Предмет ипотеки: Лот 1 - Нежилое помещение, пл. 348,40 кв.м. кад.№50:57:0050302:343, адрес: Московская обл., г.о.Коломна, г. Коломна, ул. Партизан, д.1в, пом. 7; Лот 2 - Нежилое помещение, пл. 917,70 кв.м. кад.№50:57:0050302:201, адрес: Московская обл., г.о. Коломна, г. Коломна, ул. Партизан, д.1в, пом. 2; Лот 3 - Нежилое помещение, пл. 534,40 кв.м. кад.№50:57:0050302:341, адрес: Московская обл., г.о. Коломна, г. Коломна, ул. Партизан, д.1в, пом. 6;



Обременения: Ипотека, наличие аренды.



Начальная цена продажи (далее – НЦП): Лот 1 - 16 413 333,33 руб., Лот 2 - 26 785 000,00 руб., Лот 3 - 19 728 333,33 руб.



Задаток для участия в торгах вноситься на р/счет ОТ до 12:00 ч. 12.12.2024: 5% от НЦП соответствующего Лота.



Шаг аукциона на повышение: 1% от НЦП соответствующего Лота.



Лицо, выигравшее торги, должно в течение 5 дней после их окончания внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на р/счет Залогодержателя. В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги, ОТ заключает с ним договор купли-продажи. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя торгов (покупателя).



Вся подробная информация о порядке проведения торгов, в т.ч. об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, документация торгов (извещение, проекты договоров и другое) размещены на ЭТП и можно получить по запросу у ОТ.



Цены без НДС, начисление НДС будет определяться в соответствии с НК РФ. Время везде московское (UTC+3).