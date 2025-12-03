Известные спортсмены стали новыми амбассадорами Школьной лиги Подмосковья

Чемпион России, обладатель Кубка чемпионов Содружества, многократный обладатель Кубка и Суперкубка России Дмитрий Сенников, чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России Руслан Пименов и несколько других известных спортсменов присоединились к амбассадорам Школьной лиги Подмосковья. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

По данным ведомства, в этом сезоне амбассадоры провели более 20 мастер-классов в разных городах, в них приняли участие более 1 тыс. школьников. В общей сложности участниками соревнований станут более 50 тыс. юных спортсменов в составе команд 650 общеобразовательных школ региона.

Напомним, что мероприятия проходят в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.