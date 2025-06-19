Известный блогер Андрей Федотов встретился со школьниками и студентами из Подольска и Домодедово. Встреча молодежного клуба «Среди первых» прошла в кадровом центре Подмосковья в Подольске.

В июне в Подольске, Химках и Ногинске пройдут ярмарки трудоустройства, сообщили до этого в Министерстве социального развития Московской области.

Во встрече приняли участие школьники и студенты, которые ищут подработку на лето и место для прохождения практики. Ребятам рассказали о мерах господдержки для молодежи и провели лекцию о целевом обучении в НИИ «ЛУЧ». Блогер Андрей Федотов рассказал о секретах достижения успеха и лидерских качествах.

Также прошла пространственная игра, в ходе которой участники выявили свою предрасположенность к тем или иным профессиям. В завершение мероприятия состоялся тренинг от коуча Дениса Бучкина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев вручил подмосковным школьникам их первые паспорта.