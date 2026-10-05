Яблоко вместо печенья: как простые шаги помогут избежать диабета, рассказал терапевт Можайской больницы

Сахарный диабет 2 типа — это заболевание, при котором организм перестает правильно использовать инсулин, и уровень сахара в крови повышается. В отличие от первого типа, который часто бывает врожденным, второй тип в основном развивается с возрастом и напрямую связан с образом жизни. Врач-терапевт Можайской больницы Григорий Ковригин рассказал, что его появление можно предотвратить или надолго отложить, если вовремя обратить внимание на свои привычки. Его рекомендации приводит Министерство здравоохранения Московской области.

«Главная суть профилактики — это поддержание здорового веса и физической активности. Старайтесь больше двигаться: ежедневная 30-минутная прогулка в парке, отказ от лифта в пользу лестницы или работа на даче уже значительно снижают риски. Пересмотрите питание: ешьте больше овощей, цельнозерновых круп и бобовых, а от сладких напитков, фастфуда и выпечки лучше отказаться. Важно не переедать и пить достаточно чистой воды, чтобы помочь организму справляться с нагрузками», — отметил врач.

Профилактика диабета — это не строгие диеты или изнурительные тренировки, а просто внимательное и бережное отношение к себе. Маленькие, но регулярные шаги, такие как выбор яблока вместо печенья или прогулка перед сном, со временем складываются в мощный щит для вашего здоровья. Начать заботиться о себе никогда не поздно, и лучшая награда за это — долгие годы активной и полноценной жизни.