Плату за вывоз мусора можно снизить, если организовать раздельный сбор отходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Сейчас сумма рассчитывается либо по числу прописанных жильцов, либо по метражу квартиры. Есть и третий вариант — платить по фактическому объему выброшенных пакетов. Чтобы перейти на такую схему, собственникам нужно договориться на общем собрании и закрепить решение официальным протоколом. После этого во дворе оборудуют изолированную контейнерную площадку минимум с двумя фракциями для раздельного сбора пластика, стекла, бумаги и пищевых отходов, а саму площадку внесут в реестр администрации.

Когда отходы распределяются, региональному оператору не нужно приезжать ежедневно — достаточно двух-трех раз в неделю. В результате обычная панельная девятиэтажка на 216 квартир будет платить не ₽100 тыс. в месяц, а на ₽45–50 тыс. меньше. В пересчете на одну квартиру экономия составит несколько сотен рублей, отметил Бондарь.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина, нашедший в парке сумку с ₽2 млн, отстоял в суде право на эти деньги.