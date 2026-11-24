Российская ведущая Ксения Собчак сравнила себя с одной из самых красивых женщин в мире — американо-британской актрисой и моделью Аней Тейлор-Джой. Пост она разместила в своем канале.

45-летняя журналистка поставила рядом два кадра: собственный готический образ из октябрьского выпуска о субкультурах и снимок 30-летней артистки из ноябрьской фотосессии для журнала Dazed.

В обоих случаях использованы темные наряды, парики с длинными гладкими прядями и густые прямые микрочелки. Подпись к публикации Собчак сопроводила ироничным замечанием о том, что ситуация выглядит как «не списывай точь-в-точь».

Ранее стало известно, что Клаву Коку обвинили в оскорблении рабочих профессий.