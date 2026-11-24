Коммунальные службы Рязани начали борьбу с надвигающимся циклоном заблаговременно: спецтехника вышла на улицы областного центра еще до начала снегопада. В ночные часы сотрудники Дирекции благоустройства вели непрерывный мониторинг состояния дорог, перекрестков и потенциально опасных участков, чтобы не допустить образования наледи. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на администрацию города.

Для превентивной обработки проезжей части на дороги вывели комбинированные машины, которые распределили реагенты и пескосоляную смесь. Приоритетное внимание традиционно уделяется маршрутам общественного транспорта, чтобы обеспечить бесперебойное движение автобусов. Тротуары приводятся в порядок с помощью многофункциональных дорожных машин и тракторов-щеток.

В настоящее время на улицах города задействованы 16 комбинированных дорожных машин, а на пешеходных зонах работают тракторы-щетки. Во всех районах города сотрудники уже приступили к очистке лестниц, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Параллельно сотрудники МБУ «Управление по делам территорий» убирают снег на ключевых общественных пространствах во всех районах, включая Лыбедский бульвар, Верхний и Нижний парки, улицу Почтовую и площадь Победы. На этих участках сейчас работают 14 единиц спецтехники, включая погрузчики.

Согласно регламенту, финальную противогололедную обработку проведут в течение трех часов после окончания снегопада с учетом температурного режима, чтобы обеспечить безопасность движения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спецтехнику регоператоров перевели в режим повышенной готовности перед снегопадами.