Ямочный ремонт провели в Солнечногорске и Химках. Ликвидацией ям и дефектов покрытия на региональных дорогах занимались специалисты Мосавтодора, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Солнечногорске отремонтировали дороги в Поварово и возле деревни Рахманово, в Химках — в Брехово, Пикино и Лунево.

В целом в указанных округах ликвидируют порядка 60 дефектов дорожного покрытия в день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать на высоком уровне работу по уборке дорог в зимний период.