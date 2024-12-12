Юбилейная «Манжосовская лыжная гонка» пройдет в Одинцово

Пятьдесят пятая «Манжосовская лыжная гонка» состоится в Одинцово в канун Нового года, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие проводится в Одинцово с 1969 года. В нем принимают участие любители кататься на лыжах со всего столичного региона.

В этом году регистрация для желающих поучаствовать в гонке стартует 20 декабря на сайте парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, а также в соцсетях. Дополнительная регистрация с платными слотами уже открыта здесь.

В гонке примут участие полторы тысячи спортсменов всех возрастов. Для них подготовлены дистанции протяженностью от 600 метров до 18 километров.