Юнармейские отряды «Витязь-Быково» и «Варяг» из Подольска завоевали кубки по спортивному лазертагу

Юнармейские отряды «Витязь-Быково» и «Варяг» из Подольска завоевали кубки кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В соревнованиях принимали участие свыше 70 команд со всего Подмосковья. Подольск представляли 10 юнармейских отрядов.

Участникам нужно было продемонстрировать физическую подготовку, тактическое мышление, навыки работы в команде и умение действовать в стрессовых ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Подольске наградили лучших юных хоккеистов.