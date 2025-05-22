Юнармейские отряды «Витязь-Быково» и «Варяг» из Подольска завоевали кубки по спортивному лазертагу
Подольские отряды юнармейцев получили кубки по спортивному лазертагу
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Юнармейские отряды «Витязь-Быково» и «Варяг» из Подольска завоевали кубки кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
В соревнованиях принимали участие свыше 70 команд со всего Подмосковья. Подольск представляли 10 юнармейских отрядов.
Участникам нужно было продемонстрировать физическую подготовку, тактическое мышление, навыки работы в команде и умение действовать в стрессовых ситуациях.
Ранее сообщалось, что в Подольске наградили лучших юных хоккеистов.