Награждение лучших юных хоккеистов прошло в Подольске

В Подольске на закрытии сезона наградили лучших юных хоккеистов. Церемония прошла на базе спортшколы олимпийского резерва «Витязь».

На первенстве Подмосковья хоккейная команда 2010 года рождения получила золотые медали, команды 2013 и 2015 годов рождения — серебряные, команды 2009, 2011 и 2014 годов рождения — бронзовые.

В соревнованиях региона команды 2010, 2011 и 2013 годов рождения получили золото, команды 2009 и 2014 годов рождения — серебро. На Первенстве Москвы группа «Б» команда 2015 года рождения получила Кубок за второе место.

После награждения состоялись презентация нового хоккейного снаряжения для следующего сезона, творческое шоу и арт-челлендж «Наш сезон в красках».

Ранее сообщалось, что подольская студия «Пируэт» вышла в финал фестиваля «Город танцует в парках».