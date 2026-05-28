Юные исследователи из Московской области заняли призовые места на всероссийском конкурсе

Школьники из Подмосковья продемонстрировали высокий уровень подготовки на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды им. Б. В. Всесвятского — ребята из Домодедова и Долгопрудного завоевали призовые места. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Мероприятие, которое проводится ежегодно, входит в перечень олимпиад и иных образовательных событий, утвержденный Министерством просвещения РФ.

В общей сложности награды получили свыше 100 участников — среди них школьники не только из России, но и из других стран. Представители Подмосковья отличились сразу в 2 номинациях: «Юные исследователи» и «Палеонтология, минералогия и петрография».

Название конкурса отсылает к наследию выдающегося ученого Б. В. Всесвятского. В 1930‐х годах он руководил районной биологической станцией юных любителей природы. Со временем учреждение трансформировалось в Центральную биологическую станцию юных натуралистов им. К. А. Тимирязева.

