Юные танцоры из Подольска выступили на Международном Кремлевском кадетском балу

Хореографическая студия «Фламинго» из Подольска приняла участие в X юбилейном Международном Кремлевском кадетском балу. В составе делегации выступили 20 подольских старшеклассников.

Мероприятие собрало воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, курсантов военных вузов, а также представителей молодежных, патриотических и волонтерских организаций. Среди почетных гостей были участники и ветераны специальной военной операции, Герои Советского Союза и России. В бале также участвовали более 270 иностранных гостей из 62 стран.

Кульминацией вечера стало масштабное шествие, в котором приняли участие около 3,4 тыс. кадетов в парадной форме и их спутниц в бальных платьях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что более 80% выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы на бюджет.