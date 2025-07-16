В Подмосковье вынесли приговор по делу о незаконном обороте более 115 кг наркотиков

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном обороте более 115 кг наркотических средств и их прекурсоров общей массой свыше 21 кг, возбужденному в отношении мужчины (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в 2023 году он вместе с соучастниками оборудовал лабораторию по изготовлению запрещенных веществ на двух земельных участках с четырьмя нежилыми постройками на территории Лотошино с целью последующего сбыта. Там они также хранили прекурсоры наркотических средств. Их задержали 12 ноября 2023 года, суд приговорил подсудимого к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфисковали землю и жилой дом, в котором была оборудована лаборатория.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).