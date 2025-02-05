К 12 годам колонии приговорили мужчину за убийство собутыльника в Наро-Фоминске

К 12 годам колонии приговорили мужчину, который зарезал своего знакомого в ходе ссоры в Наро-Фоминске в 2024 году. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в конце июня. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире дома в деревне Софьино. Между ним и его знакомым произошла ссора, и злоумышленник нанес оппоненту несколько ножевых ранений в разные части тела. Тот скончался на месте.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

В ГСУ СК РФ по региону сообщили, что подсудимый — житель Саратовской области в возрасте 60 лет.