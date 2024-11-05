К 12 годам колонии приговорили жителя Дмитрова, который зарезал знакомого в прошлом году

К двенадцати годам колонии приговорили жителя Дмитрова, который зарезал своего знакомого в прошлом году. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено прошлой весной в селе Трехсвятское. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему около 80 ударов двумя ножами. В результате тот скончался на месте.

Злоумышленник свою вину не признал и заявил, что не совершал убийство. Суд приговорил его к двенадцати годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.