К 12 годам колонии приговорили жителя Дмитрова, который зарезал знакомого в прошлом году
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К двенадцати годам колонии приговорили жителя Дмитрова, который зарезал своего знакомого в прошлом году. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Преступление было совершено прошлой весной в селе Трехсвятское. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему около 80 ударов двумя ножами. В результате тот скончался на месте.
Злоумышленник свою вину не признал и заявил, что не совершал убийство. Суд приговорил его к двенадцати годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.