К 13 годам колонии приговорили иностранца, который застрелил знакомого в ресторане в Видном

К 13 годам колонии приговорили гражданина Азербайджана в возрасте 42 лет, который открыл стрельбу по своим знакомым в ресторане в Видном. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в конце прошлого года в беседке ресторана «Видная Застава». Мужчина поссорился с двумя своими знакомыми и открыл стрельбу.

Злоумышленник как минимум четыре раза выстрелил в оппонентов, в том числе в живот и голову одного из потерпевших. В результате один мужчина скончался на месте, а второй смог скрыться и получить медицинскую помощь.

Отбывать наказание иностранец будет в колонии строгого режима.