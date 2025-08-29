К 1,5 года колонии-поселения приговорили водителя автобуса, который сбил насмерть ребенка в Балашихе

В Балашихе вынесли приговор водителю автобуса, который в марте текущего года сбил насмерть ребенка в Балашихе. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, вечером 26 марта 62-летний мужчина, находившийся за рулем пассажирского автобуса, следовал по улице Свердлова. В какой-то момент он выехал на нерегулируемый пешеходный переход и сбил мальчика в возрасте четырех лет. Ребенок с множественными травмами был госпитализирован, однако скончался по дороге в больницу.

Мужчину приговорили к 1,5 года колонии-поселения, а также лишили права в течение 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в Балашихе мужчину лишили водительских прав за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.