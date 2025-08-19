В Балашихе лишили водительских прав мужчину за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Балашихе вынесли приговор мужчине, который повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в марте текущего года мужчина, будучи пьяным, управлял автомобилем Kia Rio в микрорайоне Купавна Балашихи. Нарушителя задержали. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Мужчину оштрафовали на 200 тыс. руб., а также лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года. Помимо этого, автомобиль осужденного был конфискован в доход государства.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили о снижении числа дорожных аварий с погибшими и ранеными.