К 15 годам колонии приговорили участника ОПГ по делу о наемном убийстве в Подмосковье в 2007 году

К 15 годам колонии приговорили участника организованной преступной группы за соучастие в организации убийства по найму и покушения на убийство, совершенных в Подмосковье в 2007 году. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, подготовка к преступлению велась в 2006-2007 годах. По поручению главы группировки мужчина должен был найти исполнителя и передать ему оружие, деньги и информацию о жертве — коммерсанте, с которым у ОПГ возникли разногласия.

В марте 2007-го в Ленинском районе исполнитель из автомата расстрелял автомобиль, в котором находились предприниматель и его знакомый. В результате знакомый скончался на месте, а сам коммерсант остался жив.

Обвиняемый долгое время скрывался от правоохранителей, пока в мае текущего года его не задержали в парке «Пехорка» в Балашихе. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.