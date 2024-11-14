К 16 и 18 годам колонии приговорили двух братьев за покушение на убийство и убийство в Богородском округе

В Подмосковье вынесли приговор двум братьям из Грузии — Армену и Вагану Акопянам. Мужчины были признаны виновными в покушении на убийство и убийстве, передает Прокуратура Московской области.

Преступления были совершены зимой 2021 года в поселке Зеленый в Богородском округе. В ночные часы между братьями и группой мужчин произошел конфликт из-за оскорбительных, по мнению осужденных, действий в отношении их общего знакомого. В ходе разборок братья выстрелили в одного из оппонентов из пистолета. Оружие дало осечку. После этого злоумышленники начали поочередно стрелять в участников конфликта.

В результате инцидента два человека были госпитализированы с травмами. Впоследствии один из них скончался в больнице.

Также было установлено, что один из братьев незаконно перевозил и носил при себе огнестрельное оружие.

Суд приговорил братьев к 16 и 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.