К 18 и 22 годам колонии приговорили двоих иностранцев, которые задушили и ограбили пенсионерку в Истре

В Подмосковье вынесли приговор двоим иностранцам, которые убили и ограбили пожилую женщину в Истре, передает Прокуратура Московской области. Преступление было совершено в ноябре 2021 года.

По данным ведомства, безработный уроженец одной из стран ближнего зарубежья решил ограбить пенсионерку, у которой ранее выполнял работы на участке в ЖК «Новорижский» в Покровском Истринского округа. К нему присоединился знакомый.

Злоумышленники проникли на территорию участка женщины, дождались, когда она выйдет на крыльцо и напали. Мужчины затащили потерпевшую в дом и жестоко избили. После этого один из них задушил женщину. Затем обвиняемые обыскали дом, похитили деньги и имущество на 158 тысяч рублей и скрылись.

Суд приговорил злоумышленников к 18 и 22 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.