К 2 годам колонии приговорили женщину за мошенничество на 4 млн рублей в Подмосковье

К двум годам колонии приговорили женщину в Егорьевске за мошенническое хищение денежных средств у пенсионера. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, женщина входила в состав преступной группы, которая занималась мошенничеством. Злоумышленники позвонили пенсионеру и представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка России. Мужчину заверили в том, что мошенники пытаются похитить его недвижимость. Чтобы предотвратить это, потерпевшему якобы нужно было продать квартиру и передать вырученные деньги звонившим.

Пенсионер оформил сделку купли – продажи и передал деньги обвиняемой. В результате злоумышленники похитили у мужчины более четырех миллионов рублей.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастников обвиняемой было выделено в отдельное производство.