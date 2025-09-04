К 2,5 года колонии-поселения приговорили водителя, который в феврале 2025 года сбил насмерть подростка в Волоколамске

Суд в Волоколамске вынес приговор водителю, который в феврале 2025 года сбил насмерть подростка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Так, Виталий Ромашков был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто сроком на два года. Кроме того, он обязан компенсировать моральный вред на сумму 4 млн руб.

Авария произошла днем 14 февраля на участке дороги М-9 «Балтия». Ромашков на «Ладе» следовал в сторону Шаховской и сбил мальчика в возрасте 13 лет, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм ребенок в тот же день скончался в больнице.

