К 5 годам колонии приговорили мужчину за мошенничество с ремонтом почти на ₽24 млн в Домодедово

Домодедовский городской суд вынес приговор мужчине за мошенничество с ремонтными работами почти на ₽24 млн. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в апреле 2023 года злоумышленник заключил с потерпевшим устный договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ в доме в Домодедово и квартире в Москве.

С апреля 2023 года по октябрь 2024 года подсудимый получил от клиента более ₽58 млн. На эти средства он закупил строительные материалы и частично выполнил работы — на ₽34 млн. Оставшиеся день — более ₽23,7 млн он присвоил.

На злоумышленника завели дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.