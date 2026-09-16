Стало известно, сколько Квитатиани потратил на медовый месяц на Мальдивах

После свадьбы 34-летний российский борец и певец Торнике Квитатиани и его жена, 21-летняя Диана Кардава, отправились на Мальдивы, сообщает Super.

По информации источника, пара летела бизнес-классом премиальной авиакомпании с пересадкой в Абу-Даби. Перелет туда-обратно на двоих стоил около ₽660 тысяч.

Молодожены остановились в пятизвездочном отеле в номере категории Escape Beach Villa — с бассейном и выходом к пляжу. Стоимость одной ночи в таком номере начинается от ₽122 тысяч, а неделя проживания обойдется минимум в ₽850 тысяч. Общая сумма за перелет и проживание составила примерно ₽1,5 млн — без учета других трат.

Как отмечает Super, есть вероятность, что медовый месяц стал свадебным подарком или результатом бартера. На возможность бартера указывает то, что Торнике активно отмечает отель в соцсетях.

Резорт серьезно подготовился к встрече гостей: на кровати ждала надпись Honeymoon, сладости, персональная газета с фото пары и фильм о них с двумя билетами на показ. В отеле есть рестораны, SPA, возможности для дайвинга, снорклинга и есть собственный риф.

Напомним, Торнике и Кардава поженились 11 сентября. На свадьбе было много звездных гостей, в том числе Павел Мамаев, Курбан Омаров и Артем Калайджян.

Ранее сообщалось, что рэпер Снуп Догг стал специальным гостем на армянской свадьбе в Лос-Анджелесе.