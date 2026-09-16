Медведи-людоеды вышли на охоту за россиянами на кладбищах

В нескольких регионах России жителей предупреждают об опасности посещения кладбищ и пригородных лесов из-за участившихся появлений медведей. Хищников привлекает еда, оставленная у могил, в том числе сладости. Об этом сообщает SHOT.

Где заметили хищников

Очередное ограничение ввели в Бурятии: местных жителей попросили временно отказаться от посещения городских кладбищ и лесных массивов вблизи населенных пунктов. Причиной стали регулярные выходы медведей к людям. Похожие предупреждения ранее появлялись в Лангепасе и Междуреченске — там также фиксировали появление зверей в местах, которые часто посещают люди.

Более серьезные меры потребовались на Сахалине. В Охе два медведя неоднократно появлялись на территории кладбища и ходили среди могил. Одного зверя ликвидировали, второго начали разыскивать. По словам специалистов, животных могли привлечь конфеты и другие продукты, которые люди оставляют на захоронениях. Опасность сохраняется и в пригородных лесах.

Что говорят специалисты

Специалист «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова в разговоре с Om1 Новосибирск отметила, что активность медведей в регионе возрастает каждую осень. Заметного увеличения числа зверей по сравнению с прошлыми годами она не наблюдала. В это время года медведи появляются возле населенных пунктов, на стоянках туристов или в местах, где выбрасывают мусор, рассказала специалист.

Обращений именно из-за медведей на кладбищах в последнее время она не получала, но считает правильным не оставлять на могилах печенье, конфеты и другие продукты. Такая пища привлекает не только крупных хищников: ее растаскивают белки, ежи, лисицы и другие всеядные животные.

По наблюдениям специалиста, другие животные растаскивают эту неподходящую для них еду. Белки, ежи и лисицы — существа более-менее всеядные, и если им чуть более голодно, чем обычно, они могут растаскивать, пробовать, закапывать и бросать такие продукты, пояснила Богомолова.

Специалист добавила, что следы такой деятельности заметны далеко за пределами кладбищ. Во время прогулок по лесу сотрудники центра неоднократно видели разбросанные на значительном расстоянии фантики, бутылки, пробки и остатки конфет.