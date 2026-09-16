Венчания в России выросли на 44%: священники и Сябитова оценили осознанность пар

Количество венчаний в России с 2020 по 2025 год выросло на 44%. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов. Точных цифр он не привел, но рост фиксируется и в регионах: в Белгородской области в 2025 году совершили 489 венчаний — на 86 больше, чем годом ранее. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило у священников, насколько осознанно пары подходят к таинству, а главная сваха страны Роза Сябитова объяснила, почему молодежь не стоит винить.

Что говорят священники

Иерей Илия Лукьянов рад росту интереса молодежи к венчанию, но в своем приходе динамики не видит: прихожан больше, а процент венчаний не растет. Иеромонах Макарий (Маркиш) не исключает, что за статистикой скрывается непонимание смысла таинства. Многие рассуждают просто: мы православные, Церковь призывает — почему бы не последовать. Венчание — не магический ритуал и не красивая церемония, а духовное преображение союза, превращение брака в малую церковь, подчеркнул он.

Лукьянов считает, что многих останавливает страх давать обеты перед Богом: ЗАГС отпускает на все четыре стороны, а как потом договариваться с Богом — вопрос. Брак требует работы над собой, а любовь — жертвы собой, временем и комфортом ради близкого.

Разводы

В 2024 году на десять браков (360 тысяч) пришлось восемь разводов (318 тысяч). Россия заняла третье место в мире по частоте разводов — 3,9 на тысячу человек. Выше только Казахстан (4,6) и Мальдивы (5,52). Депутат Татьяна Буцкая призвала не драматизировать: процент разводящихся нужно привязывать к году заключения брака. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что развод не должен быть простым, приведя в пример Францию и Великобританию.

Лукьянов называет развод большой бедой: чина «развенчания» в Церкви нет, аннулировать таинство невозможно. Макарий (Маркиш) уверен, что брак не распадается сам — его убивают поступками. Венчание поможет, только если супруги осознанно меняют жизнь и отношение друг к другу.

Молодежь и брак

Молодежь все меньше вступает в брак: среди людей 18–24 лет показатель за три года упал почти на 44%. С 2023 года структура сместилась к возрасту 25–34 лет. Психолог Юлия Аникина объясняет это сменой приоритетов — образование, карьера, путешествия, самореализация, а также опытом родительских разводов. Молодежь не отказывается от брака, а воспринимает его как осознанный союз состоявшихся людей.

Позиция Сябитовой

Роза Сябитова призвала оставить молодежь в покое: современное поколение нельзя считать безответственным. Во все времена молодые не вступали в брак полностью осознанно — это свойство человеческой природы, а не отдельного поколения. Негативное представление формирует интернет, но блогеры не показатель всего поколения. Разводы были всегда, а в 1990-е их было не меньше. Драматизировать ситуацию не стоит, а рост венчаний — доказательство перемен, подытожила телеведущая.