Залили не тот бензин? Эксперт рассказал, как спасти двигатель без слива топлива

Если автомобиль не рассчитан на бензин АИ-92, вынужденную заправку таким топливом можно частично компенсировать добавлением бензина с более высоким октановым числом. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

По словам эксперта, при первой возможности в бак можно долить АИ-95 или АИ-100. Итоговое октановое число смеси будет зависеть от пропорции топлива. При добавлении «сотого» бензина характеристики смеси будут выше, чем у исходного АИ-92.

После заправки неподходящим топливом Колодочкин рекомендовал избегать резких ускорений и интенсивного нажатия на педаль газа. Двигаться следует плавно, одновременно контролируя его работу.

Особое внимание стоит обратить на появление характерного металлического звона, который может указывать на детонацию. При возникновении посторонних шумов эксперт советует как можно скорее обратиться в автосервис для диагностики.