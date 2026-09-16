Погиб первый победитель голландского шоу «Голос» Бен Сондерс

По информации источника, мужчину, вошедшего в воду и не вернувшегося на поверхность, заметили отдыхающие в районе Рийкерсвердсе-Плассен, расположенного к югу от Арнема. Этим мужчиной оказался Сондерс. Правоохранители не выявили признаков преступления — по официальной версии, певец утонул.

Сондерс родился 9 июля 1983 года в Лондоне, в три года переехал в Нидерланды. В 2003 году вместе с братом Дином в составе группы The Brothers участвовал в национальном отборе Нидерландов на «Евровидение» с песней «Stand As One», но не победил.

В 2010 году Бен прославился в первом сезоне шоу The Voice of Holland. 21 января 2011 года он стал первым победителем проекта, набрав 59% голосов зрителей. После этого его песни заняли верхние строчки национальных чартов.

В апреле 2011 года Сондерс выпустил дебютный сольный альбом You Thought You Knew Me By Now — он возглавил нидерландский альбомный чарт и получил золотой статус. Позже вышел альбом Heart & Soul. Помимо музыки, Бен много лет работал тату-мастером и открыл тату-салон в Арнеме.

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