Трудоголизм как терапия: Волочкова рассказала о борьбе с хандрой

Осень нередко пробуждает в людях меланхолию, а у публичных персон перепады настроения и вовсе становятся предметом пристального внимания публики. Анастасия Волочкова, чья жизнь и карьера всегда находились под прицелом камер, на этот раз откровенно рассказала о том, как справляется с тяжелыми эмоциональными состояниями.

В беседе с Общественной Службой Новостей артистка не стала прятать правду: путь к внутреннему равновесию для нее лежит не через долгие рефлексии, а через упорный труд.

Волочкова призналась, что именно работа у станка помогает ей не поддаваться унынию. Недавно она восстановилась после череды травм и операций, и теперь возможность снова заниматься любимым делом стала для нее настоящей терапией. По словам балерины, время страданий для нее осталось позади: трудоголизм стал тем самым якорем, который удерживает ее в тонусе и не дает провалиться в депрессию.

Своим признанием Волочкова словно протягивает руку и тем, кто сейчас переживает непростой период: она искренне пожелала всем, кого накрыла осенняя хандра, поскорее справиться с этим состоянием. В ее словах звучит не просто совет, а личный опыт человека, который не привык сдаваться.

Ранее она попросила похоронить ее в пуантах.