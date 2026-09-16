Тунцовый рекорд: владивостокский рыбак вытащил 232-килограммового гиганта

Четыре часа борьбы, 232 килограмма и 217 сантиметров — владивостокский рыбак Данила Расохин установил личный рекорд, вытащив из моря гигантского голубого тунца. Об этом сообщает PrimaMedia.

15 сентября команда рыбаков вышла в залив Петра Великого, обсуждая, что крупные тунцы вот-вот появятся у берегов. Прогноз сбылся в районе бухты Тихой. Расохин подцепил голубого тунца, и началась схватка, длившаяся около четырех часов. Когда гиганта доставили на берег, зрители ахнули: 232 килограмма, 217 сантиметров. Предыдущий рекорд Расохина был 212 сантиметров, теперь он улучшил результат сразу на пять. Туристы из Китая устроили возле трофея фотосессию.

Председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев отметил, что 232 килограмма для местных вод не предел: встречались тунцы и за 300 килограммов, но справиться с ними могут не все катера, нужна специальная оснастка. Ловля крупного тунца набирает популярность, а выход в море на профессиональном катере стоит от ₽100 до ₽150 тыс. Так что рекорд Расохина — это не только личное достижение, но и напоминание: в приморских водах еще водятся монстры, способные утащить снасти и рыбацкое самолюбие.

Ранее рыбак выловил редкого карпа-гиганта и продал его за ₽9 тыс.