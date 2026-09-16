«Неопалимая Купина» 17 сентября: о чем просят Богородицу в этот особый день

17 сентября православные верующие вспоминают пророка Моисея и отмечают день иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». С историей праздника и традициями, связанными с этим образом.

Имя Моисея переводится как «взятый из воды». Согласно Священному Писанию, младенца спасли из Нила, после чего он воспитывался при дворе египетского фараона.

Позднее Бог поручил Моисею вывести евреев из египетского рабства. На горе Синай пророк получил десять заповедей. Согласно библейскому повествованию, Моисей сорок лет вел народ через пустыню и умер в возрасте 120 лет, не войдя в Обетованную землю.

С именем Моисея связан и сюжет иконы «Неопалимая Купина». Образ напоминает о терновом кусте, который пророк увидел объятым пламенем, но не сгоревшим. В христианской традиции это событие считается ветхозаветным прообразом Пресвятой Богородицы, родившей Спасителя и сохранившей непорочность.

Перед «Неопалимой Купиной» верующие традиционно молятся о защите дома от пожаров и ударов молнии. На иконах Богородица часто изображается внутри восьмиконечной звезды: красный цвет связывают с пламенем, а зеленый — с несгоревшим кустом. По углам образа могут располагаться архангелы-хранители. Предания также связывают молитвы перед иконой со случаями, когда дома оставались невредимыми среди сгоревших построек.

Именины 17 сентября отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.