Неслихан вместо Маши: как необычное имя может повлиять на судьбу ребенка

Россияне все чаще выбирают для детей необычные имена, иностранные и те, которые слышат в любимых сериалах. Это может оказывать влияние на характер ребенка. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог, эксперт в сфере магии Евгения Белова.

По мнению специалиста, имя может влиять на энергетику и характер человека. Поэтому родителям не стоит выбирать имя исключительно под влиянием моды. Особенно если речь идет о вариантах, которые будут сильно выделять ребенка среди сверстников.

«Имя — это звуковая волна, которую мы слышим постоянно. Она как бы встраивается в биополе и влияет на него. Чем вычурнее имя, тем больший негатив оно приносит энергетике, вычеркивая человека из общей ноосферы. Лично я рекомендую не портить жизнь малышу, не следовать сиюминутной моде и подбирать те имена, которые наиболее подходят нашему культурному коду», — сказала Белова.

Она напомнила о традиции родовых имен. В прошлом в семьях нередко из поколения в поколение повторяли имена предков. Считалось, что вместе с именем ребенок получает определенную связь с родом и качества человека, в честь которого его назвали.

«Имя, данное в честь дедушки или бабушки, передавало ребенку черты характера родственников и формировало схожие узлы судьбы. В семье хотели, например, чтобы ребенок вырос талантливым, как прабабушка, сильным и умным, как прадедушка, чтобы в его жизни повторился успех дяди или брак был счастливым, как у тети», — объяснила эксперт.

С именем знаменитого человека, считает нумеролог, ситуация иная. Родители могут знать только публичный образ актера, певца или спортсмена и не представлять, каким человеком он является за пределами экрана.

«Если имя дается в честь человека, о жизни которого мы не имеем полного представления, мы даже не можем угадать, какой именно узел судьбы передастся маленькому тезке», — отметила Белова.

При этом повторения судьбы героя фильма или сериала, по ее словам, ждать не стоит. Однако имя, считает специалист, может повлиять на формирование определенных черт характера.

«Судьба персонажей книг и фильмов, конечно же, повториться не может, но характер малыша, тем не менее, будет схож с характером героя», — сказала она.

Оптимальным вариантом для ребенка специалист считает имя, которое уже имеет связь с семьей или хорошо вписывается в культурную среду. Если же родовое имя не подходит, эксперт советует присмотреться к славянским или просто привычным современным именам — не обязательно самым популярным, но и не чрезмерно редким.

«Для обеспечения хорошего жизненного пути ребенку самым правильным будет использование имен, традиционных для конкретной семьи. Я и сама ношу родовое имя и очень благодарна за это родителям и моему дедушке, в честь которого меня назвали», — поделилась Белова.

Ранее эксперт рассказал, что бесконтрольный прием препаратов для похудения приводит к быстрому старению организма, потере мышечной массы, дефициту питательных веществ и ухудшению самочувствия.