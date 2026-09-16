Мерцательная аритмия у Запашного: кардиолог назвал главные опасности приступа артиста

Народному артисту РФ Аскольду Запашному в ночь на 15 сентября понадобилась помощь медиков — самочувствие артиста резко ухудшилось. Медики обнаружили у него мерцательную аритмию. Угрозы здоровью сейчас нет, и уже 16 сентября Запашный планирует вернуться к работе. В беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин объяснил, чем опасен недуг, ударивший по знаменитому дрессировщику.

Что произошло с Аскольдом Запашным

О случившемся сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу Большого Московского цирка. Самочувствие Аскольда Вальтеровича действительно ухудшилось, но врачи оказали всю необходимую помощь — госпитализация не потребовалась. Сейчас артист находится дома, а на следующий день намерен выйти на работу.

У Запашного диагностирована мерцательная аритмия — хроническое нарушение сердечного ритма, способное обостряться приступами. Медики дали артисту рекомендации и посоветовали в ближайшее время пройти дополнительное обследование у специалистов и получить назначения.

Аскольд Запашный — представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. В девять лет он впервые вошел в клетку с тиграми, а год спустя дебютировал на манеже вместе с братом в номере «Машина времени». Освоил амплуа дрессировщика, жонглера, акробата-вольтижера, канатоходца, жонглера на сегвеях и акробата на роликах. Как режиссер-постановщик создал шоу «Колизей», «Камелот», «Садко», «Легенда», «К.У.К.Л.А.» (2012) и «Страшная сила». Дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса: за самый длинный прыжок верхом на льве (2006 год) и за трюк «Самая высокая колонна из трех человек на бегущей паре лошадей» (2011 год).

Чем опасна мерцательная аритмия

Мерцательную аритмию иначе называют фибрилляцией предсердий. Она часто встречается у пожилых пациентов. Заболевание коварно не столько нарушением ритма сердца, сколько образованием тромбов, которые провоцируют инсульт, пояснил кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, сердце перестает нормально функционировать: предсердия нарушают свой ритм, и сердцебиение становится неравномерным, словно мерцает. Даже выполняя свою нагрузку, орган формирует тромбы, разлетающиеся по всему организму. Самое опасное последствие — инсульт. Второе — тромбоэмболия легочной артерии, при которой человек может умереть за секунду.

Можно ли вылечить аритмию

Способы лечения существуют. При ранней диагностике, до года с момента возникновения аритмии, на нее можно воздействовать электрическим методом, возвращая ритм сердца в нужное русло. Тогда здоровье удается восстановить на какое-то время, отметил врач.

Однако причина мерцательной аритмии может быть неочевидной, и доктора не сразу ее распознают. К примеру, после перенесенного коронавируса этим заболеванием страдали в основном молодые люди и в большом количестве. Принято считать, что это болезнь пожилых, но после коронавируса возникают такие осложнения, добавил Кондрахин.

Кроме того, многие не чувствуют ухудшения — компенсация или адаптация организма бывает настолько сильной, что человек живет с болезнью и не обращается к врачу.

Кардиолог предостерег: обращаться к медикам надо как можно раньше. Месяц промедления — уже плохо, полгода — критично, год — ритм сердца можно вообще никогда не восстановить. Если обратиться в ближайшее время после начала заболевания, шансы вылечиться есть, но, как правило, аритмия возвращается.

Существует несколько форм состояния. При эссистирующей форме ничего не происходило, а через пять лет начались проблемы с сердцем. Болезнь может возвращаться, например, через три года. При парафизмальной форме ритм меняется буквально на ровном месте. Самая частая причина — нарушения в диете, употребление алкоголя, табака и его суррогатов. Все, что травит организм, может вызвать нарушение ритма, поэтому вредные привычки оказываются ведущими в формировании заболевания. Серьезно осложнить течение болезни способны также вирусы и бактерии.