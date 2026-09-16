Япония бьет рекорд за рекордом: долгожителей стало больше, чем когда-либо

Япония вновь подтвердила статус страны долгожителей: число граждан старше 100 лет впервые перевалило за 107 тысяч, и рекорд обновляется уже 56 лет подряд. Об этом сообщает NHK World-Japan.

По данным министерства здравоохранения и благосостояния Японии, на 1 сентября 2026 года в стране насчитывалось 107 677 человек в возрасте 100 лет и старше. Это на 7914 больше, чем годом ранее. Женщины составляют около 88 процентов от общего числа — 94 298 человек, мужчин — 13 379. Самым пожилым жителем страны остается 114-летняя Кисимото Фуе из Киото, самым старым мужчиной — 112-летний Като Хикару из Кумамото.

Среди префектур наивысшая доля долгожителей зафиксирована в Симанэ — 186,65 на 100 тысяч населения. Этот регион удерживает первое место 14-й год подряд. Далее следуют Коти (169,52) и Тоттори (152,48). Наименьшие показатели — в Сайтаме (51,27), Аити (57,79) и Осаке (60,06). Для сравнения, в 1963 году, когда был принят закон о социальном обеспечении пожилых людей, в Японии было всего 153 долгожителя. Отметку 10 тысяч человек страна преодолела в 1998 году, а 50 тысяч — в 2012-м.

Ранее стало известно, что 115-летняя женщина перед смертью раскрыла секрет долголетия.