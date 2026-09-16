В Подмосковье обсудили вопросы противопожарной защиты образовательных учреждений

В Подмосковье в рамках заседания региональной Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности обсудили вопросы противопожарной защиты образовательных учреждений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В 2026 году перед началом учебы проверку прошли 819 учреждений образования. В ходе инспекций особое внимание уделяли исправности систем пожарного оповещения, состояния эвакуационных выходов и готовности сотрудников к экстренным ситуациям.

В ряде учреждений выявили нарушения. Сейчас на особом контроле 81 объект, где зафиксировали 460 недочетов. В их числе — неисправность систем автоматической защиты, использование оборудования с истекшим сроком службы и несоответствие эвакуационных путей нормативам.

Также уделили особое внимание 103 учреждениям, которые не проходили приемку в связи с капремонтом или строительством. Планируется активнее проводить профилактические визиты на такие объекты.

Кроме того, в области внедряют единые методические планы, с помощью которых педагоги могут самостоятельно проводить для детей тематические уроки по пожарной безопасности.

В сентябре в Подмосковье стартовал «Месячник безопасности». В его рамках в образовательных учреждениях проводят инструктажи, открытые уроки и тренировки. К примеру, 16 сентября состоялись учения по эвакуации.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.