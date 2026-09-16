Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц покинет свой пост до 25 декабря текущего года. Поводом для такого прогноза стали результаты выборов в Саксонии, где заметно усилила позиции «Альтернатива для Германии», и этот тренд, по мнению Вагенкнехт, делает положение канцлера все более шатким. Впрочем, за кулисами политического истеблишмента обсуждение вероятной отставки Мерца идет уже не первый день, и причины здесь глубже, чем кажется на первый взгляд.

Политический обозреватель Марк Бернардини в разговоре с Общественной Службой Новостей обратил внимание на грядущие выборы в Померании: если в воскресенье там повторится саксонский сценарий, положение Мерца станет по-настоящему плачевным. При этом, как отмечает Бернардини, привычный нарратив о победе «правых» не совсем корректен — сам Мерц и Урсула фон дер Ляйен тоже представляют правоцентристский лагерь, обе принадлежат к Христианско-демократическому союзу. Получается, речь идет не о противостоянии левых и правых, а о внутренних разборках внутри правого фланга.

Обозреватель также признался, что ему лично было бы ближе приход к власти Жан-Люка Меланшона, а не Марин Ле Пен, Сары Вагенкнехт, а не Алис Вайдель. Однако, по его словам, победа более радикальных сил — закономерный итог: люди голосуют не за абстрактные идеологии, а за тех, кто предлагает реальную альтернативу укоренившейся власти. Бернардини уверен: отставка Мерца станет логичным финалом его долгого пути в большую политику. Канцлер, по мнению обозревателя, сам шел к этому финалу, и создается впечатление, что громкая отставка была его изначальной целью.

Ранее политолог Панкратов связал заявление Мерца о решающих неделях с падением его рейтингов.