Для обычного душа без мытья головы достаточно примерно трех минут, пишет Daily Mail со ссылкой на эколога Пабло Перейру-Доэла из Университета Суррея. По его словам, еще около двух минут можно добавить, если человек моет волосы.

Например, в Великобритании домашний душ в среднем длится около 7,5 минуты, однако некоторые исследования показывают, что люди нередко проводят под водой больше 10 минут, а иногда — почти 40 минут. Ученый отмечает, что во многих случаях душ нужен не только для гигиены: его принимают, чтобы расслабиться, согреться или позаботиться о себе.

На продолжительность влияет и среда. В районах с мягкой водой люди, по данным исследователя, моются примерно на пятую часть дольше: шампунь лучше пенится и легче смывается, поэтому душ кажется приятнее. Слабый напор тоже может увеличивать время, поскольку человеку приходится дольше смывать пену.

Эксперты предупреждают, что к 2055 году Англия может столкнуться с дефицитом воды до 5 млрд литров в день. Поэтому они предлагают менять бытовые привычки: наносить шампунь один раз, использовать меньше средства и следить за временем.

Профессор экологической психологии Университета Суонси Иэн Уокер, участвующий в кампании Let’s Save Water, советует стремиться к душу продолжительностью четыре минуты или меньше. По его словам, использование таймеров в душевых уже показало способность сокращать время мытья.