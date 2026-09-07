В Мытищах к 2030 году построят многофункциональный медицинский центр. О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект строится по госпрограмме на улице Коминтерна, вл. 24. Сейчас на площадке трудятся 230 человек, задействованы 15 единиц техники. Строители завершили монолитные работы на первом блоке. До конца месяца планируется завершить все работы по выносу инженерных сетей

Площадь комплекса составит более 110 тыс. кв. метров. Здесь обустроят стационар на 786 мест, отделения терапии, педиатрии, хирургии и травматологи, а также региональный сосудистый центр, роддом и консультативно-диагностический центр. Учреждение сможет обслуживать более 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский в Лосино-Петровском округе.