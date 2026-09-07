Ледник-убийца: альпинист рассказал, почему трагедия в КБР была неизбежна

Вечером 6 сентября в горах Кабардино-Балкарии снежная лавина сошла на группу из 33 альпинистов. Утром 7 сентября спасатели насчитали 11 погибших, еще шестеро остаются пропавшими без вести. Альпинист Дмитрий Поляков, который в тот момент находился неподалеку, заявил RT : об угрозе обрушения ледника знали задолго до трагедии, а в опасную зону никто не ходит столь многочисленной командой.

Трагедия разыгралась у подножия горы в Кабардино-Балкарии, где 6 сентября лавина накрыла группу альпинистов. По последним данным МЧС, 11 человек погибли, 10 спаслись самостоятельно, поиски еще шестерых продолжаются.

Дмитрий Поляков, очевидец событий, в беседе с RT подчеркнул: роковое место давно считалось небезопасным.

Близко туда не подходят. Насколько мне известно, там висел ледник, про который все знали, что он в ближайшее время обвалится. Также дальше по ущелью у Безенгийской стены есть такой же ледник. Это вот то, почему СК возбудил уголовное дело о халатности накануне», — отметил собеседник RT.

По его словам, большие группы обычно обходят эту зону стороной. Именно поэтому Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности — проверяется, почему организаторы похода допустили выход такого количества людей под нависший ледник.

Поляков также отметил: надежда найти пропавших живыми практически исчезла. Снежный массив сполз стремительно, а время работы спасателей ограничено погодными условиями и рельефом.

Сейчас в районе бедствия работают сотрудники МЧС и альпинисты-волонтеры. Официальные причины случившегося устанавливаются, однако очевидцы уже называют произошедшее не случайностью, а итогом многолетнего игнорирования очевидной опасности.