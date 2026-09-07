В Нахабино проработают предложения жителей по движению и благоустройству

Заместитель главы городского округа Красногорск Дмитрий Зверев провел обход в Нахабино, где обсудил с местными жителями организацию дорожного движения и благоустройство территории. Все поступившие предложения зафиксированы, по каждому направлению ведется проработка решений.

В ходе встречи были приняты несколько конкретных решений. Возле дома 8 на улице Институтской планируется организовать одностороннее круговое движение. Для детальной проработки вопроса состоится выезд с дорожным управлением — специалисты определят схему, места установки знаков и необходимые мероприятия.

Благоустройство муниципальной парковки включено в планы на 2027 год. Также на весну 2027-го запланирован перенос элементов детской игровой площадки, которые мешают проходу пешеходов. В этот же период намечена и опиловка деревьев — с учетом вегетативного периода, когда такие работы допустимы. Все вопросы остаются на контроле администрации.