Шмели запомнили «световой код»: крошечный мозг оказался сложнее, чем думали

Шмели способны различать и запоминать короткие и длинные световые сигналы, сообщает A-Z Animals со ссылкой на исследование Лондонского университета королевы Марии. Ученые работали с земляными шмелями Bombus terrestris и проверяли, могут ли насекомые с крошечным мозгом распознавать длительность вспышек.

В эксперименте шмелям показывали световые сигналы разной продолжительности. В одних испытаниях нужно было отличить вспышку длиной пять секунд от вспышки в одну секунду, в других — 2,5 секунды от 0,5 секунды. Один вариант был связан со сладким сахарным раствором, другой — с раствором хинина, которого пчелы избегают.

Шмели быстро научились выбирать правильный сигнал. Затем исследователи убрали награду, но насекомые все равно продолжали чаще случайного выбирать нужную длительность. Это показало, что они не просто шли на запах или угадывали, а действительно запомнили различие между сигналами.

Авторы отмечают, что в природе шмели не сталкиваются со вспышками света, которые указывают путь к еде. Поэтому результаты могут говорить о более общей способности к обработке времени и изменений.

Исследование добавляет новые данные к представлениям об интеллекте насекомых и показывает, что даже очень маленький мозг способен решать неожиданные задачи.