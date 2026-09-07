Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции «Избирательный диктант»
Акция «Избирательный диктант» пройдет в Московской области
Фото: [Медиасток.рф]
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в просветительской акции «Избирательный диктант». Мероприятие пройдет 10 сентября, сообщает Московская областная дума.
Цель акции — популяризировать участие в выборах и повысить правовую грамотность молодежи. Она посвящена основам избирательного права и культуре участия в выборах.
«В Московской области к акции подключатся все муниципалитеты. Присоединиться можно будет как на очных площадках, так и онлайн», – рассказала председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.
Диктант пройдет во всех округах региона. Центральной площадкой станет молодежный центр в Электростали. Также присоединиться к акции можно будет онлайн.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил роль жителей Подмосковья по вкладу в Народную программу страны.