Жителей Подмосковья пригласили принять участие в акции «Избирательный диктант»

Цель акции — популяризировать участие в выборах и повысить правовую грамотность молодежи. Она посвящена основам избирательного права и культуре участия в выборах.

«В Московской области к акции подключатся все муниципалитеты. Присоединиться можно будет как на очных площадках, так и онлайн», – рассказала председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

Диктант пройдет во всех округах региона. Центральной площадкой станет молодежный центр в Электростали. Также присоединиться к акции можно будет онлайн.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил роль жителей Подмосковья по вкладу в Народную программу страны.