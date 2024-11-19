К 6,5 года колонии приговорили мужчину, который напал на прохожих и полицейского в Мытищах

К шести с половиной годам колонии приговорили мужчину, который напал на прохожих и сотрудника полиции в Мытищах, передает Прокуратура Московской области.

Преступления были совершены в апреле текущего года. Мужчина в возрасте 24 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле продуктового магазина, без причины распылил перцовый баллончик в лицо двоим прохожим. После этого он начал избивать их и наносить удары ножом, требуя 10 тысяч рублей.

Мужчину задержали, однако в отделе полиции он напал на участкового и причинил ему различные телесные повреждения.

Суд приговорил жителя к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.