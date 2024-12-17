К 7 годам колонии приговорили бывшего лесничего за взятку в Подмосковье

Суд в Серебряных Прудах вынес приговор бывшему лесничему за получение взятки в размере 430 тысяч рублей, передает Прокуратура Московской области.

Бывший старший участковый лесничий Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» получал взятки на протяжении года. Деньги передавал коммерсант, который занимался заготовкой древесины для собственных целей.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, его оштрафовали на 2,1 миллиона рублей.