К 7 годам колонии приговорили мужчину, который в пьяной ссоре зарезал знакомого в Мытищах

Мытищинский городской суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который в пьяной ссоре зарезал своего знакомого. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Подсудимый — житель соседнего региона. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Преступление было совершено в марте текущего года в бытовке в селе Федоскино. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомым, избил его и нанес не менее 8 ударов ножом в область шеи и лица. От полученных ранений тот скончался на месте.